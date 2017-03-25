車禍不想賠錢，竟交零錢讓對方清點。(陳俊雄翻攝)

葉姓婦人半年前在土城廣福街68巷開車不慎壓到廖姓男子的腳，土城警分局交通分隊處理後，雙方至區公所調解委員會調解由葉婦賠償廖男分3次償還共1萬2000元，雙方相約1月17日至3月17日，每月17日晚間7時30分在廣福所門口交付。

警方表示，第一次葉婦拿了4千元的銅板交給廖男點算，由於清點時間拖延相當晚，甚至還零錢還短差一千元，第二次廖男學乖了，找了全家人出動點算。

3月17日第三次又相約交付尾款時，因廖男全家3人坐在地上清算零錢，一旁路人看不過去，便好言勸誡葉婦不該如此糟蹋人，葉女卻表示這也是她辛苦存下來的零錢，也是錢；但另有路人表示，這些零錢明明就是從銀行換出來的，還騙說是存的。

廖男全家見狀，還向路人表示沒關係，點完就會離開，謝謝路人的關心。但也私下表示葉婦根本是不服調解，不甘願就惡意整人。

警方見外面有起爭執便在旁戒護，以免又再發生衝突。葉婦見情勢不對才將零錢收回，又相約翌（18）日晚間9時，才以紙鈔償還車禍賠款，結束這場用零錢賠萬餘元賠償金的鬧劇。

(中時)