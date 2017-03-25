清水國小古蹟宿舍群落成 日相弟媳來台道賀

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日本首相弟媳、眾議員岸信夫的夫人岸智香子（左二）出席剪綵儀式，象徵台日深厚的友好關係。（王文吉攝）

日本首相弟媳、眾議員岸信夫的夫人岸智香子（左起）、立法院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍等人手牽日式繩結，象徵台日友好關係。（王文吉攝）

清水國小六年級學生表演日式扇子舞，慶祝古蹟宿舍群落成啟用。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右一）向日本眾議員岸信夫的夫人岸智香子（右二）介紹台灣的烏龍茶，並由茶道老師沏茶品茗。（王文吉攝）

日本眾議員岸信夫的夫人岸智香子提筆揮毫，寫下清水國小的校訓「誠」字。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（左起）、台中市長林佳龍、日本眾議員岸信夫的夫人岸智香子展示清水國小校訓「誠」字書法。（王文吉攝）

清水國小的校長和老師宿舍為日治時期「中流住宅」，屬「和洋折衷式」建築。（王文吉攝）

台中市長林佳龍、日本眾議員岸信夫的夫人岸智香子搭乘馬車前往清水國小校慶會場。（王文吉攝）

台中市清水國小上午舉行日式宿舍群竣工典禮暨120周年校慶活動，台中市長林佳龍到場剪綵，日本眾議員岸信夫的夫人、日相安倍晉三的弟媳岸智香子也受邀來台參與揭碑儀式，並揮毫寫下校訓「誠」字，清水國小校友、立法院副院長蔡其昌表示，這是台、日關係最為水乳交融的一刻。

創校120年的清水國小作育英才無數，校園建築保存濃濃日式風格，其中靠近鎮南街的「和洋折衷式」宿舍群，共6棟11間校舍，為日治時期「中流住宅」主要型態，經市府動支7千萬元修復，上午落成啟用。

校長黃美玲表示，該建築群為校長和老師宿舍，因年久失修殘破不堪，經各界反映，市府於民國103年起動支7千萬元修復，去年8月竣工，重線傳統日式風貌，將作為學校行政、教學之用途。

(中時)