清水國小古蹟宿舍群落成 日相弟媳來台道賀
台中市清水國小上午舉行日式宿舍群竣工典禮暨120周年校慶活動，台中市長林佳龍到場剪綵，日本眾議員岸信夫的夫人、日相安倍晉三的弟媳岸智香子也受邀來台參與揭碑儀式，並揮毫寫下校訓「誠」字，清水國小校友、立法院副院長蔡其昌表示，這是台、日關係最為水乳交融的一刻。
創校120年的清水國小作育英才無數，校園建築保存濃濃日式風格，其中靠近鎮南街的「和洋折衷式」宿舍群，共6棟11間校舍，為日治時期「中流住宅」主要型態，經市府動支7千萬元修復，上午落成啟用。
校長黃美玲表示，該建築群為校長和老師宿舍，因年久失修殘破不堪，經各界反映，市府於民國103年起動支7千萬元修復，去年8月竣工，重線傳統日式風貌，將作為學校行政、教學之用途。
(中時)
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