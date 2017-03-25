立委：當紅手遊陰陽師 違法上架
民進黨立委鄭運鵬今天表示，目前手遊平台上營收排名前5的當紅遊戲「陰陽師」，根本還沒有獲得經濟部工業局的審核通過，是「不得上市」的遊戲。
鄭運鵬說，「陰陽師」目前在台灣除了營收占前5名以外，下載次數也已經突破百萬次，但還沒有經過工業局審核通過，是公告「審核中，不得上市」的遊戲，但目前營收應該好幾億元了。
他說，如果在過去發行光碟的時代，新聞局會會同警政署聯合稽查，不准販賣，可是這個時代是線上直接下載，如果沒有在通路上要求下架，審查、分級、甚至繳稅的規範，根本沒有意義。
工業局指出，手遊目前涉及NCC、經濟部工業局與財政部3個部會，工業局是基於資訊安全未通過、在台灣沒有伺服器、分級機制、沒有代理商等問題，因此還沒有讓陰陽師通過審核、上市，將再找業者來談，但強制下架部分，需要NCC與平台商接洽，有沒有在台灣繳稅的問題，則屬於財政部所管轄。
鄭運鵬表示，相關問題不需要修法，只要NCC向平台業者提出要求，就可以處理。
他說，政府如果沒有能力讓違法業者斷水（不得刷卡付費）斷電（不得線上營業），那這5%以上的營業稅，根本課不到稅。
他說，政府這隻老虎，如果沒有牙齒，等於沒用，國家通訊傳播委員會（NCC）希望業者自律無法達到合法的結果，不能再劃地自限。1060325
(中央社)
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