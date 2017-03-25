送紫斑蝶北返 騎士追蝶河到西拉雅
高雄市茂林紫斑蝶季結束了。茂林國家風景區今天號召騎士護送斑蝶北返，數百人騎乘鐵馬浩浩蕩蕩的陪著斑蝶遷徙返家，目送斑蝶飛成一條「小蝶海」，畫面令人感動，並互道明年再見！
茂林國家風景區每年在11月到翌年3月是賞蝶季節，紫斑蝶南下到茂林區避寒，隔年3月隨著天氣回暖，斑蝶遷移北返，從茂林北飛到西拉雅國家公園一帶，最北則棲息在竹南林內一帶。
茂林山谷每年於春暖之際，會有數十萬隻的紫斑蝶北飛遷徙，形成北飛的蝶道自然生態奇觀。
茂管處今天號召騎士和愛護蝶同好一早6時許就從茂林出發，一路陪同紫斑蝶北返，北返形成「小蝶河」，偶有斑蝶停歇在樹欉中休息、翩然起舞，讓細心觀察的民眾很雀躍歡喜。
茂管處說，一路往北飛的紫斑蝶會在台南西拉雅風景區、雲林古坑、林內山區等地落腳棲息。
紫斑蝶北返的路徑多循國3前進，茂管處說，為了護蝶，如果紫斑蝶飛行密度每分鐘逾300隻，國3會考慮關閉1個車道供斑蝶飛行，以免受到干擾。
茂管處說，今年冬季紫蝶進到茂林的蝶況良好，數量約有20萬隻，可惜氣候暖化，天冷、乾燥、缺水，紫斑蝶因為天候暖化，提早往北遷徙跡象。
今天的護蝶行動結合台灣超級鐵人三項協會舉辦「瘋紫蝶~與蝶共舞200K」自行車競賽，約有400多名騎士護送紫蝶北飛。1060325
(中央社)
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