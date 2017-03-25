醫師臉書找援交 花10萬連人都沒見到

台北市35歲王姓男醫師透過個人臉書與陌生女子約定援交，女方謊稱擔心是警察釣魚，要求提供價值新台幣10萬元點數卡當保證金，王醫師不疑有他購買，連人都沒見到，才驚覺受騙。

刑事警察局調查，王姓醫師個人臉書日前收到陌生女子主動加好友，該女子臉書照片是一雙性感蜜腿，她私訊指稱自己家庭經濟困難，有在兼職援交，詢問王男是否願意協助，雙方以4000元全套服務達成共識，她要求以遊戲點數交易。

王醫師前往超商購買，並把儲值帳號密碼傳給對方，但女子收到後未依約現身，反而稱擔心男醫師是便衣警察假冒，要求再提供10萬元遊戲點數做為擔保，等見面後確定不是警察就會全數歸還。

王醫師依指示加購點數時，超商店員還好意提醒可能遇到詐騙，男醫師不但不領情，還為了避免一次買太多點數引來店員關心，花了1個半小時走遍8家超商分批購買，湊足10萬元點數給對方，女子卻依舊不肯現身，不斷找理由要求再加碼，男醫師才驚覺自己被騙，前後花了10萬4000元，卻連對方一面都沒見到，氣得報警。

警方表示，遊戲點數已經成為詐騙集團的金流管道，建議民眾切勿因陌生網友片面之詞，就輕易匯款或交付遊戲點數，以免落入桃色陷阱，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。1060325

(中央社)