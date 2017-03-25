醫師臉書找援交 花10萬連人都沒見到
台北市35歲王姓男醫師透過個人臉書與陌生女子約定援交，女方謊稱擔心是警察釣魚，要求提供價值新台幣10萬元點數卡當保證金，王醫師不疑有他購買，連人都沒見到，才驚覺受騙。
刑事警察局調查，王姓醫師個人臉書日前收到陌生女子主動加好友，該女子臉書照片是一雙性感蜜腿，她私訊指稱自己家庭經濟困難，有在兼職援交，詢問王男是否願意協助，雙方以4000元全套服務達成共識，她要求以遊戲點數交易。
王醫師前往超商購買，並把儲值帳號密碼傳給對方，但女子收到後未依約現身，反而稱擔心男醫師是便衣警察假冒，要求再提供10萬元遊戲點數做為擔保，等見面後確定不是警察就會全數歸還。
王醫師依指示加購點數時，超商店員還好意提醒可能遇到詐騙，男醫師不但不領情，還為了避免一次買太多點數引來店員關心，花了1個半小時走遍8家超商分批購買，湊足10萬元點數給對方，女子卻依舊不肯現身，不斷找理由要求再加碼，男醫師才驚覺自己被騙，前後花了10萬4000元，卻連對方一面都沒見到，氣得報警。
警方表示，遊戲點數已經成為詐騙集團的金流管道，建議民眾切勿因陌生網友片面之詞，就輕易匯款或交付遊戲點數，以免落入桃色陷阱，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。