匿名放話風波 張志軍：只是小兒科不會得逞

面對日前「決策高層」匿名放話風波，大陸國台辦主任張志軍25日在博鰲論壇宴請前副總統蕭萬長等一行台商代表團前說，沒想到自己一句「台獨走到盡頭就是統一」，讓有些人如此跳腳，強調大陸對台方針不變，但有些人對兩岸關係變化受到巨大壓力，找方法卸責轉移焦點。他說，不僅這次，近幾年有些人不斷放話，甚至編造故事謠言，但「這種小兒科的事情不可能得逞」。

深陷話題風暴，是否覺得委屈？張志軍說，自己有充分的思想準備，這工作就是有這樣的挑戰。對於兩岸關係變化，他說，為什麼兩岸關係從去年520之後變成現在這個狀況，讓許多台灣同胞感到擔憂，這責任在誰身上，相信大家看得非常清楚。

(旺報)