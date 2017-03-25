「妣考邱」如人間孤兒 陳芳明：暴露蔡政府危機
法務部長邱太三昨（24）日針對同婚議題表示，貿然修改民法不妥當，甚至提問，「祖先牌位是要寫考考還是妣妣？」引起不小爭議，並遭網友嘲諷為「妣考邱」（皮卡丘的諧音）。對此，曾任民進黨文宣部主任、現為政大台灣文學研究所講座教授的作家陳芳明指出，發言似乎讓整個蔡政府都不願接受的邱，猶如人間孤兒，這也暴露出政府的危機。
對於邱太三的論調，閣揆林全強調無法代表行政院的政策立場，總統府發言人則簡單地說，尊重其發言；陳芳明認為，府院都不支持邱，讓他一夜之間淪為人間孤兒，這顯示政府肯定在某些環節掉了螺絲釘。
陳芳明提到，蔡政府以婚姻平權為政見，此議題又很重要，但卻任由毫無準備的邱太三胡言亂語，這不是執政者該有的態度，也暴露出政府的危機；陳更直言，法務部若趕不上社會腳步，往後恐會發生更大錯誤。
(中時電子報)
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