宜蘭街頭藝人 審查標準提高
宜蘭縣街頭藝人審查邁入第10年，今天（25日）報名的180組民眾在文化中心廣場展演，文化局認為，往年部分通過審查的街頭藝人個人色彩太重，今年將審查標準中的「創意性」改為「創新性」，審查標準也提高，盼能讓街頭藝人更符合公共空間展演的需求。
今年街頭藝人審查類別有表演藝術、視覺藝術、創意工藝等類別，從大陸廣州嫁來宜蘭8年的林紫青，從小就愛表演，覺得參加審查也可交朋友，很喜歡宜蘭的人情味。她說，在家人的支持下首次報考宜蘭街頭藝人審查，選擇演奏烏克麗麗搭配歌唱，台語歌也難不倒她，盼能獲得評審的青睞。
文化局指出，雖然報名組數有180組，但演奏薩克斯風就多達65組，顯見學音樂的人愈來愈多，藉由審查來肯定自身能力，但恐也造成排擠效應；往年審查標準是技藝性占35％、互動性25％、創意性20％、整體性20％，今年將創意性改為「創新性」，比重調高為25％，互動性改為20％。往年加總後平均達70分以上為通過，今年要80分以上，讓審查標準提高。
文化局解釋，創意性著重個人色彩，但個人色彩重未必適合展演，改為創新性是希望報名的民眾能重視跨界整合，思考在公共場域演出的性質。審查通過者可在宜蘭42處公共空間展演，預計4月中旬前在文化局網站公布審查結果。
(中時)
關鍵字：宜蘭街頭藝人
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