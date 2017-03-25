吳敦義偷跑？郝龍斌：大家心裡有數

郝龍斌今天上午出席新北市青工會總會長暨幹部就職典禮。（譚宇哲攝）

國民黨副主席郝龍斌陣營日前指控前副總統吳敦義掌握新黨員個資，質疑黨員名冊外流，郝龍斌今天上午出席新北市青工會總會長暨幹部就職典禮時，替當初爆料的幕僚游淑慧抱屈，他表示，游一定很難過，覺得被欺負了，為什麼別人非法擁有她的個資，還要被指責，覺得非常委屈。

郝龍斌說，黨中央決定下周邀各陣營協調，如果繳交200萬元作業費後，就可以統一提供擬參選人所有黨員名冊，爭取黨員支持，這是好事一件。

郝龍斌呼籲，黨內不要互相指責，至於吳敦義是否偷跑，社會自有公評，大家心裡有數。

(中時)