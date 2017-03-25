竹縣青年志工反菸毒反飆車 健康齊步走

由新竹縣青年志工服務協會主辦的「反菸毒反飆車健康齊步走─親子闖關宣導活動」25日上午在竹北市博愛南路籃球場登場。（陳育賢攝）

雖然天空不時飄著細雨，但還是不減大家踴躍參與的熱情。（陳育賢攝）

新竹縣青年志工服務協會「反菸毒反飆車健康齊步走─親子闖關宣導活動」25日上午在竹北市博愛南路籃球場舉行，雖然天空不時飄著細雨，但還是不減大家踴躍參與的熱情，13鄉鎮市青年志工服務協會總動員，現場300人一同健行、闖關，在遊戲學習中健康成長。

今天上午包括立委林為洲、國民黨新竹縣黨部主委謝柏意、縣長邱鏡淳秘書石華平、副議長陳見賢機要秘書陳建淳、竹北市長何淦銘、縣議員陳凱榮、市代會副主席田耕豪及多位民意代表都到場參與。

新竹縣青年志工協會總會長盧麗娟表示，在329青年節前夕，本著青年服務於社會的理念，加上自己也是兩個青少年孩子的媽媽，對於青少年的各項教育議題非常關注，而反菸毒、反飆車一直是政府嚴守把關的政策，也是1場在執法單位、校園、家庭間永無止境的鬥智戰爭。

這次為協助政府加強宣導，特別結合縣警察局、衛生局、體育會及竹北市後備憲兵荷松協會、青年農民聯誼會、跆拳道協會、新仁醫院等單位共襄盛舉。

希望在促進身心健康的健行活動中，讓青年朋友及其家庭成員透過各單位有趣多樣的親子闖關遊戲，並結合「友善校園」活動等多重宣導方式，有效達到防止毒品問題蔓延、遏止非法飆車、預防校園霸凌危害的發生，由家庭成員共同吸收學習，期使「反菸毒、反飆車、反霸凌」的觀念，能夠有深耕性與全面性的整合推廣。

(中時)