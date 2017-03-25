慣竊酒後行竊暈坐路旁 警上前盤查就逮

男子酒後行竊暈坐路旁，最後遭逮。（楊明峰翻攝）

40歲朱姓慣竊25日凌晨行竊桃園市平鎮區龍南路上路邊車輛內的行車紀錄器後，因酒後昏昏沉沉，坐在路邊休息，被路過的平鎮警分局龍岡所巡邏警網發現，起初雖矢口否認，最後交代不清行車記錄器來源，只好承認是偷來的，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

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(中時)