百人闖關活動 不畏風雨齊反毒反飆車

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新竹縣青年志工服務協會「反菸毒反飆車健康齊步走-親子闖關宣導活動」今天在竹北市登場，雖飄著細雨，仍不減大家熱情，百人齊聚玩闖關遊戲，向學子們宣導反毒、反飆車。

新竹縣青年志工協會表示，新竹縣13個鄉鎮市青年志工服務協會總動員，今天邀集所屬青年志工夥伴與家庭成員，近300人一起在寓教於樂的健行活動中透過闖關遊戲學習與健康成長。

新竹縣青年志工協會總會長盧麗娟表示，自己也是兩個青少年孩子的媽媽，對於青少年的各項教育議題非常關注，希望在329青年節前夕，舉辦健康的活動，宣導反菸毒、反飆車。

竹縣青年志工協會表示，活動期望促進身心健康，亦讓青年朋友及其家庭成員透過各單位有趣多樣的親子闖關遊戲，結合「友善校園」活動等多重宣導方式，有效達到防止毒品問題蔓延、遏止非法飆車、預防校園霸凌危害的發生，由家庭中最青壯的成員帶領全體家人共同深化吸收學習，期使「反菸毒、反飆車、反霸凌」的觀念，能夠有深耕性與全面性的整合推廣。

協會指出，為協助政府加強宣導，此次活動結合新竹縣警察局、衛生局、體育會及竹北市後備憲兵荷松協會、新竹縣青年農民聯誼會、新竹縣跆拳道協會、新仁醫院等單位。

另外，包括立委林為洲、國民黨新竹縣黨部主委謝柏意、新竹縣長秘書石華平、副議長機要秘書陳建淳、竹北市長何淦銘等人亦到現場共襄盛舉。1060325

(中央社)