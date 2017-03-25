飯店棉被1年洗2次...美國5大行業可怕秘密
許多行業，都存在僅有內部員工才知道的秘密，美國社群平台Reddit近日1則討論各行各業的貼文，在短短4日內累積近2.5萬條回覆，用戶爭相爆料行業黑幕，不少大眾前所未聞的秘密因此曝光。《華爾街日報》整理貼文中最可怕的5大行業秘密，一起來看看吧！
1.機上飲料千萬別加冰塊
一名空服員透露，搭飛機時，千萬別在飲料中加冰塊，夾取冰塊的器具通常放在很少清洗的托盤中，且空服人員在服務期間，雙手碰過的物品不計其數，不可能多乾淨。
2.不要按電郵中的「取消訂閱」
不想再收到某公司的郵件，可以點擊「取消訂閱（unsubscribe）」功能，完成退訂電子報動作。但一名網友指出，對某些黑心商家而言，收件人按退訂的動作，反而是個確定郵箱地址有人使用的訊號，他們會把你加到另一列表中，變本加厲發送郵件。
3.飯店棉被一年洗兩次
一名前飯店員工爆料，雖然飯店經常清洗床單、枕套，但並不包括棉被、毯子，一年通常只洗兩次，春天一次、秋天一次。
4.修車靠Google
一名汽車修理工透露，修理工瞭解汽車哪裡故障，90％要仰賴Google及Youtube，所以消費者若想省錢，搞清楚故障地方，可以自己去加入相同車款的論壇，網友會告訴你。
5.褓母善意的謊言
這算是比較不「黑心」的行業秘密，大多數褓母會隱瞞孩子的「第一次」，如：孩子第一次走路、說第一次話，因為她們不想讓父母認為，自己比他們看到得早。
(中時電子報)
文章來源：華爾街日報
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