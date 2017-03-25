女子燒炭變火燒車 警方以LINE定位救命

燒炭自殺演變火燒車，幸好女子被救起。（吳敏菁攝）

燒炭自殺演變火燒車，幸好女子被救起。（吳敏菁攝）

彰化警察分局三家派出所今日凌晨1時31分接獲花壇鄉長春村南方一巷，有名女子自駕轎車燒炭自殺，警方趕赴，38歲謝姓女子已服用大安眠藥，本要燒炭卻火苗點得太大，導致火燒車，謝女在昏沉中逃出車外，警、消緊急送醫搶救。

警方調查，38歲謝姓女子，住嘉義縣太保市，和男友感情生變，「不想活了」，駕車前往彰化縣花壇鄉，沿路以手機LINE男友，並交代將在車內燒炭了結此生！謝女也以LINE通訊軟體定位，傳送男友「魂歸處」。

謝女的男友接獲手機定位後，馬上和警方和消防分隊聯繫。警方查出，謝女已先行服用大量安眠藥，欲引燃放置車內的煤炭，但可能煤炭火勢過大，導致整輛車身起火，巡邏員警到場時，消防分隊已經將火勢撲滅，警消協助將謝女強制送醫觀察救治。

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(中時)