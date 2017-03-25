線上遊戲玩到沒錢 偷光碟儲值下場GG了

30歲賴姓男子在超商內偷竊遊戲光碟。（葉書宏翻攝）

30歲賴姓男子沉迷線上博弈遊戲，日前行經新北市板橋區懷德街某超商，趁機偷竊價值156元的「星城Online」及「老子有錢」遊戲光碟，店家盤點時遭竊報警處理。警循線逮捕他歸案，他供稱，「輸得太慘，才會想要偷光碟內的序號來翻本。」訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，賴男打零工維生、工作不穩定，沉迷於線上博弈遊戲，日前行經板橋區懷德街某超商，趁店員忙碌之際，趁機將架上「星城Online」及「老子有錢」遊戲光碟偷走。

店員盤點時發現光碟遭竊，調閱監視器報警。警方掌握賴嫌身分，日前在他住家門外埋伏，趁他外出之際將他逮捕帶回偵訊。賴嫌供稱，之前玩遊戲輸得太慘，又沒有錢儲值，才會想要偷遊戲光碟內的序號儲值。警訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)