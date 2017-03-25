定期契約約滿 這情況可領失業給付
勞動部今天表示，如果勞工定期契約期滿後，只要契約屆滿離職後，超過1個月未能就業，且離職前1年內契約期間合計滿6個月以上，仍然視為非自願離職，如符合請領條件，勞工仍可請領失業給付、職訓生活津貼等。
勞動契約分為定期契約」及「不定期契約」，其中勞工的定期契約期滿後，並不屬於資遣的狀態，不過勞動部表示，考量勞工朋友的就業保障，只要定期契約屆滿離職後，超過1個月未能就業，且離職前1年內契約期間合計滿6個月以上，仍然視為非自願離職。
勞動部說，如果勞工符合年資等請領要件，即可申請就業保險相關給付，像是失業給付、職訓生活津貼等。
勞動部指出，如雇主要終止定期契約或不定期契約的勞工時，需要有「法定事由」。而雇主依第11條或第13條但書規定終止不定期契約或「提前」終止定期契約時，就要依法給付資遣費、預告期間及謀職假，不過定期契約期滿就自然終止，並不適用上述規定。1060325
(中央社)
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