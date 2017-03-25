全球罕見 菲國正副總統同時面臨彈劾

特派員看世界專欄在野陣營提案彈劾總統，作為報復與牽制措施，執政黨也提案彈劾副總統。總統與副總統同時面臨彈劾，是菲律賓建國以來第一次，在世界其他國家也罕見！

在菲律賓，總統與副總統是由人民分開選出，總統杜特蒂與副總統羅貝多（Leni Robredo）屬於不同政黨。

在野黨眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）16日提案彈劾杜特蒂，理由包括貪汙以及危害人類罪行。危害人類罪是源自於杜特蒂政府的掃毒殺戮，以及外傳杜特蒂「行刑隊」從事的法外處決行為。

總統府馬拉坎南宮指稱，彈劾案是在野陣營企圖扳倒杜特蒂的大陰謀的一環。

過去半年間，接連2人出面聲稱自己曾是行刑隊員，殺過不下200人；還有1名律師揚言把杜特蒂告上國際刑事法院（ICC）；15日，羅貝多在聯合國麻醉藥品管理委員會的活動上發表視訊談話，抨擊杜特蒂的掃毒行動。

羅貝多的視訊談話終於惹惱執政陣營，數位律師、學術界人士以及內政部官員，23日宣告將於眾議院5月開議時，以叛國以及未據實申報財產等罪名，彈劾羅貝多。

前艾奎諾三世政府的自由黨人士，目前就屬羅貝多的職位與聲望最高，也是自由黨重新掌權的希望；對執政黨來說，打垮羅貝多就大大削弱在野陣營的戰鬥力。

雖然杜特蒂要求眾議院放過羅貝多，但眾議院議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez），也就是杜特蒂的「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）的秘書長，卻違抗上命，矢言推進針對羅貝多的彈劾案，「總統不能干預眾議院，只要有彈劾狀進來，我們就得依程序辦理。」

依據菲律賓憲法，平民的提告只要獲得1位眾議員背書，就可呈遞眾議院。眾議院司法委員會將檢視彈劾狀的形式、實質內容與依據，如果過關再由全體眾議員表決，只要有1/3以上的票數即可送進參議院，取得2/3的票數即可將被告官員定罪並除職。

菲國總統職務的繼承順序為副總統、參議長，再來是眾議長。如果杜特蒂與羅貝多都丟掉烏紗帽，就由參議長代理總統職務，參議長若因某些因素無法勝任，就由眾議長頂上。

彈劾是數字遊戲而不是純以證據說話的司法程序，照目前杜特蒂在眾議院的盟友占「超級多數」的情況看來，被彈劾的可能性不高，反倒是羅貝多面臨的威脅更大。

即使如此，菲國聖倍達法學院院長艾奎諾（Ranhilio Aquino）認為，光是在聯合國活動上抨擊杜特蒂，仍不足以構成「違背公眾信任」的理由，因為每個人都有言論自由。

既然兩造的彈劾都不太可能成事，那麼提案的用意是什麼？有分析人士認為，這不外就是相互牽制與破壞的政治戲碼，雖然不能成功，但也能在輿論上得分，一點一滴地腐蝕對方的民意根基。

總統、副總統上任不到一年就同時面臨彈劾，待眾議院開議，接連2起彈劾案勢將占用眾議院的時間與資源，甚至可能癱瘓迫切的立法工作，就經濟觀點而言，政治動盪也可能嚇走潛在的海外投資人。

外貿協會菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任藍科銘說，「看來反杜特蒂的勢力已經慢慢啟動，只是說在2年內可能還成不了氣候，這要看未來菲國經濟利益的分配情況。」

藍科銘認為，杜特蒂成功引進主要來自中國大陸以及日本的資金與援助，各路財團與政治派系都虎視眈眈，要如何分配這些利益，更重要的是讓貧民雨露均霑，考驗杜特蒂的智慧。

當彈劾案無關國家利益而只是政治惡鬥時，國家發展將被拖累。

菲律賓建國迄今，只有1位總統被彈劾成功，那就是第13任總統艾斯特拉達。他的兒子、現任參議員艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）對於這次的彈劾風雲感觸頗深。他說，「這是具破壞性與分化性的，與其互扯後腿，我們何不攜手為美好將來打拼呢？」1060325

(中央社)