報廢汽車藏大陸種相思鳥 撲殺防疫
海巡人員在高雄港檢查貨物，於報廢汽車後行李廂中查獲列為二級保育類動物「紅嘴相思鳥」，已依違反野生動物保育法追查。
海巡署南部巡防局第五海岸巡防總隊是在24日上午於高雄港21號碼頭，會同保安警察第七總隊第八大隊、高雄港務警察總隊等單位執行金門運往高雄的雜貨輪「友泰一號」貨物安全檢查，在9廢車輛報廢車中的1輛聽到微弱清脆「啾啾」鳥鳴聲，安檢人員驚覺有異，於是於後行李廂中發現內有2大籠具並有鳥禽133隻。
由於國內正值H5N6禽流感疫情流行，海巡不敢大意，馬上通報屏科大及防疫人員，做好防疫措施。
經屏東科技大學附設野生動物保育服務中心初步驗定為大陸種境外移入的二級保育動物「紅嘴相思鳥」。
為避免接觸傳染，現場查緝人員不敢掉以輕心，封鎖線管制並全程穿戴防護裝備，由動植物防疫檢疫局高雄分局依程序將禽鳥撲殺共計133隻，也針對裝載車輛及籠具消毒及銷毀。
第五海岸巡防總隊呼籲國人切勿走私動植物及其產品，同時已將全案依違反野生動物保育法，追查貨主到案說明。1060325
(中央社)
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