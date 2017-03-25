印度最年輕父親 12歲就當爸
印度南部克勒拉省（Kerala）一名12歲男孩和16歲少女最近生下一名女嬰，成為印度最年輕的爸爸。
「印度人報」（The Hindu）報導，這名16歲少女日前在克勒拉省訥古勒姆縣（Ernakulam）的一家醫院產下一名女嬰，父親只有12歲。
由於這樣的事情太罕見，醫院特別對12歲的父親和當時僅誕生18天時的女嬰進行親子鑑定，最後確認這名12歲男孩就是女嬰的父親。
印克勒拉省省會錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram）醫學院附設醫院內分泌科教授兼主任醫師賈巴（P.K. Jabbar）表示，這是相當不尋常的醫療案例，這名男孩可能罹患「性早熟症」（Precocious puberty）。
由於飲食和內分泌等問題，一些兒童過早出現性特徵成熟，甚至可以生兒育女，被稱為「性早熟症」。
警方已根據印度「保護兒童免受性侵害法」（POCSO Act.）把這名男孩立案列為被告，但案件出現法律難題，因為被告和被害人都是未成年。
根據印度「保護兒童免受性侵害法」，當局對包括年輕父親和女嬰等相關個人資訊進行保密。1060325
(中央社)
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