欲帶毒品前往金門 毒蟲松山機場遭逮

台北市1名男子昨天在松山機場準備搭機前往金門，通關檢查時，安檢人員透過X光發現該男行李有異，當場查驗，找到安非他命等毒品。

航空警察局台北分局調查，24日清晨一名男子通關時，X光檢查儀顯示其之手提行李內影像有異，要求開箱查驗，男子情緒失控，不斷大聲咆嘯，安檢人員不斷安撫，最終他才主動把行李箱內物品拿出逐一受檢。

安檢人員發現，行李箱內夾藏有破損且內疑似吸食毒品用的燈泡1個、吸管2支，且裡面有個瓷盆，內裝有深褐色不明結晶物及塊狀物體，以毒品試劑初步檢驗，結果呈第二級毒品安非他命反應(毛重7.92公克)。

警方把該名男子依違反毒品等罪嫌，訊後移送台北地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。1060325

(中央社)