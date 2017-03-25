志玲姐姐曬自拍照萌翻 無辜眼神難抗拒

林志玲雖年過40歲，仍保養得宛如少女。(圖/本報系資料照)

「台灣第一名模」林志玲，雖然已經邁入42歲了，不過皮膚依舊白皙緊繃宛如少女，今早她則在微博秀出近距離自拍賣萌照，讓粉絲看了驚呼根本就是少女。

林志玲四宮格照被網友推爆。(圖/林志玲微博)

林志玲稍早在微博曬出四宮格自拍照，並寫道「早上好！冷冷的天氣也要先做做臉部運動再出門！have a good day 」，照片裡只見她不僅吐舌裝俏皮，還將眼睛睜大裝出無辜模樣，都讓網友直呼根本就是少女，紛紛大讚超級可愛，甚至直呼為「少女玲」，此外超近距離自拍仍能看出膚質極佳，也讓粉絲跪求分享保養祕訣。

(中時電子報)