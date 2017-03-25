高雄大學17周年校慶 教學卓越計畫獎勵亮眼

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高雄大學17週年校慶，同時舉辦運動大會，進行田徑、創意啦啦隊、拔河等多項競賽 。(郭韋綺攝)

國立高雄大學17週年慶祝大會，不只教學卓越計畫再獲3000萬獎勵，「重塑高雄蚵仔寮」等多項計畫亦成功爭取教育部經費，累計破億元，也感謝企業家洪四川與各界慷慨挹注興學，提升軟硬體設施，校長王學亮宣示未來將持續推動國際化與招生，打造「具國際聲望之特色型大學」，今同時舉辦運動大會，進行田徑、創意啦啦隊、拔河等多項競賽。

王學亮表示，高雄大學爭取教育部大型計畫成果豐碩，包括連續3年執行教卓獲得獎勵，以及「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」、「區域文化及經貿人才養成專班」、「韌性城市智慧生活產業人才培育計畫」、「重塑高雄蚵仔寮漁村聚落綠色海洋人文地景計畫」。

硬體建設方面，多功能學生活動中心已在規劃興建中，造價2.2億多元，其中教育部補助1.5億，高雄大學名譽博士、在地企業家洪四川慷慨捐贈4000萬元。

中心為地下1層，地上3層鋼骨加鋼筋混凝土構造，總樓地板面積7350平方公尺，預計後（2019）年完工啟用。除了作為學生社團活動空間，還可舉辦包括新生入學、畢業典禮、藝文展演、運動賽事等大型活動，場地可容納上千人，此外也規畫開放社區民眾申請、共享共榮。

校際交流方面，簽約國際姊妹校已達213所，遍布亞、歐、美、非及大洋洲，國內則與成大、中山、高醫大、高市空大、台首大等策略合作，共享教學、研究資源。

國際化方面，高雄大學憑藉布局越南11年、泰國4年紮實基本功，擴大前進東南亞力道，日前正式成立「東南亞發展研究中心」由亞太工商管理學系教授陳一民擔任中心首任主任，以人才培育、產學連結、情報智庫三大運作方向，除整合及引進校內外資源，師生走出去，人才帶進來也響應新南向政策，提供政府企業東協政經商情分析。

高雄大學執行教學卓越計畫2年有成，包括推動課程分流、跨領域學程、企業聯合認證學程、建立教學品保機制、更新課程地圖、大學入門等，不只安排學生前往海外台商企業見習、出國當交換生，強化學生多元競爭力。

此外還有設置「學生自主學習空間」、首創全國第一個泰語文檢定、輔導學生衝刺多益TOEIC英語測驗、開設免費進修的泰越語磨課師MOOCs線上教學、培養新二代為南向儲備人才生活越語體驗班，與高雄中學等多所高中締結教育夥伴。

(中時)