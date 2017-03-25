電信詐騙集團10人 檢聲押獲准

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橋頭地檢署打擊詐騙犯罪，指揮刑事局破獲一個電信機房詐騙集團，逮捕成員15人，向法院聲請羈押，裁准羈押禁見10人。

橋頭地檢署檢察官吳岳輝指揮刑事警察局偵查第八大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊成立專案小組，偵辦潘姓男子等人設立電信詐騙機房，以「假網路購物真詐財」手法，詐取中國大陸地區人民財物案。

專案小組蒐證掌握機房確切位置後，持法院核發搜索票，至高雄市仁武區仁慈路1處透天厝執行搜索，當場查獲電信詐騙機房，逮捕潘男等集團成員共15人，並查扣平板電腦16台、筆記型電腦2台、智慧型手機2支、詐騙手冊及記帳單等物。

檢察官訊後，認潘男等人涉犯刑法第339條之4詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人及有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，經法院裁准10人羈押。1060325

(中央社)