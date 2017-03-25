電信詐騙集團10人 檢聲押獲准
橋頭地檢署打擊詐騙犯罪，指揮刑事局破獲一個電信機房詐騙集團，逮捕成員15人，向法院聲請羈押，裁准羈押禁見10人。
橋頭地檢署檢察官吳岳輝指揮刑事警察局偵查第八大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊成立專案小組，偵辦潘姓男子等人設立電信詐騙機房，以「假網路購物真詐財」手法，詐取中國大陸地區人民財物案。
專案小組蒐證掌握機房確切位置後，持法院核發搜索票，至高雄市仁武區仁慈路1處透天厝執行搜索，當場查獲電信詐騙機房，逮捕潘男等集團成員共15人，並查扣平板電腦16台、筆記型電腦2台、智慧型手機2支、詐騙手冊及記帳單等物。
檢察官訊後，認潘男等人涉犯刑法第339條之4詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人及有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，經法院裁准10人羈押。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。