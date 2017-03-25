交部指未爭前瞻計畫 新北：睜眼說瞎話
新北市政府發言人新聞局長張其強今天說，交通部次長王國材對外稱「新北市未主動爭取台北捷運南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線」的說法，根本是「睜眼說瞎話」。
張其強今天中午表示，2月22日新北市府向行政院簡報時，是由副市長葉惠青與新北市府相關局處首長到場，除口頭報告外，並呈送詳細書面資料。
張其強表示，官員對外發言應該「就事論事，不要睜眼說瞎話」，當天，針對爭取項目及建設目的，逐一說明，並有7名新北市立委在場。
張其強說，包括民主進步黨立委蘇巧慧、行政院政務委員張景森等人也都在場，當天，除由副市長葉惠青完整說明外，軌道建設項目，也由新北市府捷運局長趙紹廉補充報告。
報告的口頭資料，包括淡海輕軌、安坑輕軌、台北捷運三鶯線、台北捷運萬大線二期、北捷環狀線二期，及汐止民生線，都在口頭報告及書面資料，說明並條列清楚。
張其強說，實在不知何謂「未主動爭取」，難道非要每天向交通部早晚問安，才算努力爭取？
媒體報導指出，行政院23日公布前瞻基礎建設計畫，未納入新北市爭取的南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線等延伸或擴充後續建設，只核定三鶯線、淡海輕軌和安坑輕軌共新台幣821億元。交通部次長王國材回應，「這段前瞻計畫討論時間，新北市政府沒主動跟交通部連絡爭取其他計畫放入前瞻。」
張其強對此提出上述說明，並表示，中央先前已核定的幾條捷運三環三線路段，這次竟然沒有納入計畫，反而是一些其他城市，尚未完成可行性評估卻納入其中，顯然是政治考量、拋棄專業。1060325
(中央社)
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