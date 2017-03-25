人民參審或陪審制公聽會 線上直播

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司法改革國是會議第四分組，今天下午1時30分針對「人民參審或陪審的議題」召開公聽會；會議全程將在總統府司法改革國是會議官網，進行網路直播。

第四分組會議召集人許玉秀日前指出，對於「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案，委員決定3月25日下午1時30分到5時30分召開公聽會（第一次增開會議），邀請其他各組委員以及社會各界來參與。

總統府司法改革國是會議官網上指出，今天出席公聽會的機關團體、專家學者，包括有司法院、法務部、中華民國律師公會全國聯合會、財團法人民間司法改革基金會、律師尤伯祥、教授林裕順等人。1060325

(中央社)