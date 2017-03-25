馬偕173歲冥誕 加國省議員邀台僑紀念
一生為台奉獻的加拿大人馬偕博士是安大略省牛津郡人。安省省議員何德孟（Ernie Hardeman）昨天邀請台僑和省議員一起在省議會紀念馬偕173歲冥誕，把台加關係拉得更近了。
這是安省牛津郡選區保守黨省議員何德孟，連續第2年在省議會舉辦馬偕冥誕紀念會。何德孟並在省議會中留下正式發言紀錄，推崇馬偕在1871年前往台灣傳教、行醫、辦學，在台灣被視為英雄人物的事蹟，也強調台灣和加拿大將持續紀念馬偕的貢獻和彼此的友誼。
何德孟發言時提到，馬偕娶了台灣女子張聰明為妻，曾數度帶妻女回到自己的故鄉。結果因為加拿大對華人抽取「人頭稅」，馬偕一家人在1893年一度遭到海關官員刁難。馬偕因此公開反對加拿大政府抽取「人頭稅」，成為當時少數表態反人頭稅的人，對改善加國人權也出過一分力量。
何德孟表示，牛津郡和淡水因為馬偕的關係，彼此締結為姐妹市，安省人民和台灣社區往來很密切，他發現兩地民眾有很多相似處。最近牛津和淡水還進一步展開交換學生計畫，將為未來的關係發展，奠定更深厚的基礎。
昨天出席紀念會的加國人士，包括安省保守黨黨魁彭建邦（Patrick Brown）及多位省議員。台北駐多倫多經文辦事處長徐詠梅、文化中心主任李叔玲以及多位台灣僑界領袖也都應邀出席，現場並擺放了許多與馬偕博士在台灣行善助人的照片和相關書籍。
徐詠梅表示，馬偕在台灣是家喻戶曉、備受敬重的加拿大人，他在台灣不僅傳教，更創建了醫院、牛津學堂、提供高等教育，對台灣醫學和教育方面有很大的貢獻，台灣和加拿大的連結，也因為馬偕而更加深刻；她希望未來台加關係能在這樣的基礎上，更加強和提升。
彭建邦則表示，他訪問過台灣3次，台北的工商業發展讓他得到很多啟發，而台灣的自然景觀，讓他嘆為觀止，他未來一定會再到台灣訪問。1060325
(中央社)
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