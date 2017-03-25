前瞻計畫漏軌道運輸 新北：盼重新考量
新北市府捷運局表示，所提8項軌道運輸計畫都未被行政院納入前瞻基礎建設計畫，對此深感遺憾。因涉及服務台北、新北、基隆、桃園約900萬民眾，盼行政院重新考量納入政策。
市府新聞局長張其強，今天提出2月22日市府向行政院提報的「前瞻基礎建設計畫」書面資料，5大項內容中，有關軌道建設，包括1.三環三線計畫、2.三環三線延伸計畫、3.台北都會區鐵路地下化計畫延伸樹林。
捷運局表示，新北市這次提報計畫，主要以捷運三環三線，及北北基桃民眾生活圈運輸走廊，為前瞻基礎下所提出，且各項路線計畫，至少已完成可行性研究，進入呈報核准作業階段。部分路線可行性研究，甚至已經行政院核定。
捷運局表示，前瞻計畫納入早已核定、採公務預算支應的淡海、安坑輕軌及捷運三鶯線建設計畫，都已施工中，早已完成編列預算並執行中，如果沒有這次的基礎建設特別預算，也早已在中央的年度總預算中，所以，只是「把左口袋的錢，換到右口袋」。
捷運局表示，三環三線是新北市的核心建設，其中關係雙北與桃園共同發展的「環狀線第二階段」，也就是「南環」和「北環」，及和雙北、基隆生活圈密切相關的「汐止民生線」，都已通過中央的「可行性研究評估」，確實有建設的必要性，但這次未獲任何中央預算補助。
捷運局表示，配合行政院「前瞻基礎建設計畫」政策，市府提出北捷萬大-中和-樹林線第二期工程計畫、環狀線北環段及南環段、捷運汐止民生線、深坑、五股泰山、八里輕軌、機場捷運增設A2a及A5a站，及鐵路地下化計畫延伸樹林等8項軌道運輸類別，計畫提報行政院爭取納入前瞻基礎建設計畫。 1060325
(中央社)
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