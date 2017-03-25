參審或陪審制公聽會 張靜送紅玫瑰

司法改革國是會議第四分組今天召開參審或陪審制公聽會；陪審團協會理事長張靜，出席會議時帶50把紅玫瑰花，要在公聽會上呈上，希望藉此做為「解除司法魔咒」的聖物。

張靜於1日召開記者會時指出，司法院長許宗力無視陪審團制，更在私下場合說過「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」等語，這擺明了開國是會議前，司法當局就反對陪審團制，無論在公開或私下場合，詆毀陪審團制。

為此，今天的公聽會，張靜帶50把紅玫瑰花參加這場公聽會，要獻給與會來賓及被輿論以「恐龍」汙名化多年的司法官們。

張靜指出，台灣未來司法審判生態要採用參審制還是陪審制，有重要的影響，今天採用這種軟性的訴求，是考量兩邊為了一個司法審判理念之爭，也未必要這樣拔刀相見。

張靜表示，他從來沒否認陪審制有缺點，但同樣地，參審制也有其缺點和優點，法官也有優缺點，希望透過今天這場公聽會，讓社會大眾更了解兩者間的優劣。1060325

(中央社)