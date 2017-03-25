全台半數成年男性過重　這招有幫助

溫小姐靠著手術、運動與飲食，1年多瘦下35公斤。（洪安怡攝）

據統計，全台每2位成年男性，就有1位過重，肥胖問題不單單是外表上的影響，更可能引起糖尿病、高血壓等疾病，台北醫學大學附設醫院今（25）日於信義區安康公園主辦健走活動，希望號召社區民眾一起出門走走，培養運動習慣。

在科技業工作的溫小姐，過去愛吃炸物，喝含糖飲料，食量大，光早餐餐飯就能花掉300多元，1年多前體重一度飆高到103公斤，導致腰痠、膝蓋痛，後來進行切胃手術後，搭配清淡飲食與運動，1年多後減重35公斤，整個人變得更加自信開朗。

像溫小姐這樣的案例，可能不在少數，據統計，全台灣每2位成年男性，就有1位BMI超過24，達到過重標準，女性則是每3人就有1人。北醫、北附醫主辦「2017萬人健康齊步走」活動，全長1.2公里，走完約需15分鐘，以60公斤成人約可消耗50大卡熱量，途中還規劃闖關區，包括身體組成分析、骨密度分析等近10個攤位，吸引路過民眾參與。

北醫附醫院長陳瑞杰指出，健走適合全年齡參與，不僅地點彈性、不用花錢，運動傷害的機率也比較小，是民眾維持運動習慣的好選擇，這次活動步道周邊架設告示牌，提供實用的卡路里消耗表，例如喝一罐可樂的熱量要走近3公里才能消耗，大家可以邊走邊參考。

北醫附醫體重管理中心主任魏淑貞表示，每年全台約有3000件減重手術，其中北醫大約就佔了10分之1，包含胃繞道、胃縮小、胃束帶等，要維持健康，術後也要保持良好運動習慣，像是每天健走1萬步，約30分鐘，每周健走150~200分鐘左右，如果有減重需求，可以加快健走速度，走到有點喘的程度，達到有氧效果。

(中時)