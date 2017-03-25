放寬農藥 消基會批風險評估在哪

衛福部食藥署擬放寬農藥氟派瑞(Fluopyram)及達滅芬(Dimethomorph)殘留標準，飽受批評，24日政策急轉彎宣告暫緩實施。消基會認為，政府應公開本次的風險評估過程，包含實驗報告、國際標準等，避免增加消費者潛在的食安風險。

農藥殘留標準的制訂，是由農委會研議訂定後，交由衛福部公告施行。通常為農藥商向農委會提出申請後，農委會交由相關專家進行研議以及試驗，並由「農藥技術諮議會」評估是否核發許可證，最後送食藥署進行評估並公告。

食藥署於3月15日公告修正，放寬22種農藥在蔬果等產品的128項殘留容許量，包括核准農藥氟派瑞可使用於茶類，並訂定容許限量為6ppm；以及訂定達滅芬在半結球與不結球萵苣之殘留標準，從6ppm放寬到10ppm，後來又暫緩實施。

消基會質疑，相關部會於公告標準修正前，是否已作足完整風險評估，且本次公告調整農藥限量標準，標準看似較過去更為寬鬆，調整的根據為何，相關風險評估是否作足準備，要求主管機關提出相關文獻報告或實驗數據，以及參考了哪些國際標準，並公開完整評估程序。

此外，原本氟派瑞是過去未開放使用的農藥品項，規定不得檢出，儘管此次殘留容許標準已暫緩，但其他農藥標準仍然維持原案，消基會表示，是否需要一併檢討、重啟評估機制，衛服部與農委會應審慎思考，依據各國病蟲害與農業環境的不同條件，以及國人與他國對某些農產品的攝食量多寡，應一併列入調整標準的通盤考量。

(中時)