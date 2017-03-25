NBA詹皇準大三元 騎士射落黃蜂

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美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊一哥詹姆斯（LeBron James）今天包辦32分、11助攻與9籃板，以準大三元的表現帶領球隊以112比105成功踢館，擊敗夏洛特黃蜂。

法新社報導，騎士二當家厄文（Kyrie Irving）挹注26分，洛夫（Kevin Love）15分12籃板，騎士今晚投籃命中率也高達55.4%。

衛冕軍騎士上半場一度領先達12分，下半場一路領先，讓他們得以從前一場於22日以113比126兵敗丹佛金塊的挫敗反彈，再次贏球。

騎士上一場失敗後，東區王座已被波士頓塞爾蒂克追近到只差1場勝差，也讓詹姆斯得喊話隊友需振作。

輸球的黃蜂則中斷3連勝，也不利他們爭取東區季後賽席次。黃蜂現在東區暫排第11，而例行賽僅剩10場。1060325

(中央社)