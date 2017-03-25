張志軍：對台工作具挑戰有充分思想準備

決策高層質疑中國大陸國台辦主任張志軍從中作梗兩岸關係。張志軍今天說，對台工作具挑戰性，自己有充分思想準備；近年台灣有些人不斷放話，「這種小兒科的遊戲不可能得逞」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍6日說，「台獨之路走到盡頭就是統一」，這樣的統一方式會讓台灣民眾「付出巨大的代價」。決策高層官員隨後質疑，兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗。

張志軍今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會，並邀請前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長等台灣企業家代表團成員共進午宴。張志軍在午宴開始前接受媒體訪問時，作上述表示。

張志軍說，沒想到這一句話讓有些人如此跳腳，「什麼原因啊？」他接著表示，台灣有一些人可能對現在兩岸關係出現這樣狀況受到極大壓力，於是想找個方法減緩壓力、推卸責任、轉移焦點。

張志軍說，「我有充分的思想準備，這個活就是具有這樣一個挑戰，沒有什麼了不起，這種小兒科的遊戲不可能得逞。」他還說，有幾年了，「台灣有些人不斷在那兒放話，可以說是編造故事、散布謠言」。

他指出，大陸對台大政方針是一貫的、明確的，沒有改變。從中共最高領導人習近平，到大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間，大陸國務院總理李克強、全國政協主席俞正聲等釋放的政策訊息，都是高度一致的。

張志軍反問，大陸的政策沒有改變，改變的是誰？為什麼兩岸關係從去年5月20日之後變成這樣，讓很多台灣民眾感到擔憂，「責任在誰，大家看得非常清楚」。

張志軍說，自己講的那一句話，自己事後還回憶一下，是和大陸幾十年來對台大政方針精神是一致的。

他強調，大陸始終堅持「一個中國」原則、「堅決反對台獨」，維護「國家主權」和領土完整，努力推進「和平統一」的進程，實現「國家完全統一的最終目標」。張志軍指出，大陸的方針沒有變化、目標也沒有變化。1060325

(中央社)