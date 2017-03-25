遠東航空端午連假加開離島航班 3／27開放訂位
遠東航空配合端午節連續假期離島疏運，為滿足離島鄉親返鄉及旅客出遊需求，特別再針對澎湖航線規劃加班機，5月26日至5月31日六天禁運期期間，共增加10個架次計1630個座位，將於3月27日上午8時開放訂位。
自去年底復興航空停航後，離島航線運能明顯不足，尤其逢年過節時經常是一位難求，離島鄉親們經常訂不到機票，離島地方首長紛紛求助中央機關及民意代表，希望能增加往來離島的航班。有鑑於端午節連續假期各地旅客往返離島的需求大增，遠東航空除了既有定期航班之外，另外再加開5/26(五)與5/29(一)松山與馬公間、高雄與馬公間加班機。
遠東航空端午離島航線加班機將於3月27日上午8時統一開放訂位，除了官網與訂位中心同步開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，同時，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。在此提醒旅客必須於期限內完成開票，逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。
遠東航空官網目前也已開放國際航線(桃園-新潟、高雄-澳門)與兩岸航線線上訂位，歡迎旅客多加利用。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。