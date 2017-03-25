遠東航空端午連假加開離島航班 3／27開放訂位

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遠東航空配合端午節連續假期離島疏運，為滿足離島鄉親返鄉及旅客出遊需求，特別再針對澎湖航線規劃加班機，5月26日至5月31日六天禁運期期間，共增加10個架次計1630個座位，將於3月27日上午8時開放訂位。

自去年底復興航空停航後，離島航線運能明顯不足，尤其逢年過節時經常是一位難求，離島鄉親們經常訂不到機票，離島地方首長紛紛求助中央機關及民意代表，希望能增加往來離島的航班。有鑑於端午節連續假期各地旅客往返離島的需求大增，遠東航空除了既有定期航班之外，另外再加開5/26(五)與5/29(一)松山與馬公間、高雄與馬公間加班機。

遠東航空端午離島航線加班機將於3月27日上午8時統一開放訂位，除了官網與訂位中心同步開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，同時，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。在此提醒旅客必須於期限內完成開票，逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。

遠東航空官網目前也已開放國際航線(桃園-新潟、高雄-澳門)與兩岸航線線上訂位，歡迎旅客多加利用。

(工商)