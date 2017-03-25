茂林紫斑蝶近尾聲 茂管處舉辦賞蝶閉幕活動

茂林紫蝶季閉幕活動熱鬧。(郭韋綺攝)

茂林紫蝶季閉幕活動熱鬧。(郭韋綺攝)

茂林蝴蝶季近尾聲。(茂管處提供)

高雄市茂林區山谷，每年春暖之際均會有數十萬隻的紫斑蝶北飛遷移，形成北飛蝶道自然生態奇觀。茂管處自去年年底舉辦長達4個多月2016-2017台灣茂林紫蝶幽谷~雙年賞蝶季系列活動，25日於台南關子嶺-嶺頂公園與交通部觀光局西拉雅風景區管理處接力舉辦雙年賞蝶季北飛暨接力閉幕活動。

茂管處表示，今年2月底春暖花開，已陸續出現北返「小蝶河」跡象，一路往北飛過台南西拉雅風景區、雲林古坑、林內山區等地，最後回到牠們北部的棲息地，今年冬季紫蝶進到茂林蝶況良好，數量也多，可惜冬季氣候暖化，天冷、乾燥、缺水，紫斑蝶因為天候暖化，所以提早往北遷徙，農曆春節期間就已從茂林開始往北大量遷移，目前據紫蝶志工回報，紫斑蝶約停留嘉義、台南附近山區。

雙年賞蝶季北飛閉幕活動本次結合台灣超級鐵人三項協會舉辦「瘋紫蝶~與蝶共舞200K」自行車競賽，一同由騎士陪紫蝶北飛，此次路線是由法國長途騎乘協會Audax Club Parisien (ACP)認可的路線，台灣超級鐵人三項協會表示，該會努力多年後，獲法國PBP總會授權，才得以在台灣舉辦長程單車騎乘活動，報名人數達431位，其中除台灣運動好手之外，也有來自香港、馬來西亞、日本等國家的外國旅客報名參加，以備未來有機會參加法國1200公里的長距離騎乘。

當天將隨著紫斑蝶北飛遷徒的路徑，一路從高雄茂林出發沿途經由台20線至高雄市甲仙區、台南市楠西區及縣道175咖啡公路最後抵達台南關子嶺嶺頂公園，單程距離100公里，騎士當天亦將返回出發地茂林，來回共200公里，在嶺頂公園時並以茂林當地魯凱族藝術家製作紫蝶座交給西拉雅風管處處長，象徵接力北飛，運用紫斑蝶蝶道串聯二個風管處的旅遊資源。

活動當天邀請由部落青年組成的原住民舞蹈團及部落天籟現場演奏，還有最具有濃厚原住民特色的原味市集，像是有機的紅藜麵包、紅藜茶；原住民十字繡、刺繡的百合、蝴蝶、百步蛇等這些美麗的圖騰，被大量運用在雕刻、編織、珠繡、十字繡藝術，這些服飾、裝飾品，展現魯凱族特有的原民文化，重新詮釋傳統的魯凱文化。更多活動資訊請上茂管處旅遊網查詢。

(中時)