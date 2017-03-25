男未婚女未嫁 陳松勇認一度想娶「她」

陳松勇自爆曾想娶陳淑芳。（圖／中時資料照片）

陳淑芳趁機拱陳松勇把房子留給她。（圖／中時資料照片）

76歲金馬影帝陳松勇近年來因多病纏身，深居簡出，終身未婚且無妻兒的他，現今生活起居都靠看護Yule幫忙，為感謝Yule多年來細心照料，陳松勇日前宣布將留下200萬遺產給Yule，以表示感激，近日媒體則報導，陳松勇當年其實一度動念想結婚，對象是被礜為「國民阿嬤」的陳淑芳。

年屆80歲的陳淑芳日前出席電影殺青酒時自曝獨居，因她喜歡工作，生活步調跟孩子不同，又不想麻煩小孩，所以選擇自己住，據《自由時報》報導，陳淑芳日前和名嘴粘嫦鈺探訪老友陳松勇，三人相談甚歡，陳松勇還脫口曾想過娶陳淑芳。

陳松勇此話一出，陳淑芳忙著解釋說，多年前他們男未婚、女未嫁，陳松勇曾開玩笑建議兩人湊和湊和，話說至此，陳淑芳想起陳松勇說要留200萬給看護，她便趁機拱老友說：「那房子就留給我好了」，立刻逗笑陳松勇，氣氛也變得溫馨愉悅。

(中時電子報)