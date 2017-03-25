開到一半車冒煙 女子驚逃眾人急滅火
今日上午10時許，潘姓女子開車行經鶯歌大湖路某超商前時，聞到車上傳出異味，趕緊停車查看，結果不到三分鐘引擎室就冒出白煙，之後冒出火花，路旁民眾見狀趕緊拿滅火器、拉水管救火。
消防局據報後派員前往救火，消防隊員也在撬開引擎蓋後澆水降溫，讓火勢僅侷限在車頭並未延燒到他處。消防局五大隊長林永東表示，車輛行進中起火大都是線路外露，若周遭有油路破損、漏油就會引燃，民眾上路前最好做好檢查確認沒有漏油，才能預防火燒車意外。
(中時)
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