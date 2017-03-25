陳菊：用音樂解放高雄港最後的禁區
高雄市長陳菊25日與民眾一起從臨時搭建的大港浮橋，從駁二特區跨入高雄港蓬萊商港區的大港開唱「南霸天」主舞台區，並宣布「用音樂把高雄港最後的禁區打開」，高雄港自此也進入不同世代，港市合作共生共榮。
已舉辦九屆的大港開唱，今年在高雄港最後開一塊禁區，與駁二特區隔水相望的蓬萊商港區舉辦主題「南霸天」演唱會。
台灣港務公司特別搭起臨時的大港橋浮橋，聯結兩區，也象徵著高雄港與高雄市合而為一。
市長陳菊與歌手、樂迷們一起走過橫跨120米水域的大港橋進入封閉數十年的蓬萊商港區。台灣港務公司總經理郭添貴簡報，將興建一座橫跨水域，橋高50米、橋面高30米的大港橋聯結兩區，採電梯升降，一次可搭載數十名遊客跨橋。
陳菊隨後也發表談話：「正式解放，用音樂把高雄港最後的禁區打開」她說，意義深遠，象徵著高雄港進入不同世代，過去追求港市合一，有非法多的法令要突破非常困難，港市合一漫長，我們尋求港市合作，蓬萊商港區開放是港市共生共榮，為了高雄的未來，是非常重要的階段。
陳菊還說，流行音樂中心明年十月一定完工，港市組公司也式對外招商，流音中心不但是年輕人的天地，不論是創意或推動流行音樂都進入不同紀元，未來，大港空橋會把高雄港市的分裂縫合，進入新世代，我們充滿期待，是年輕人追求夢想的地方。
(中時)
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