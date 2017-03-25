酸民說持續被網友嗆3天 邱議瑩臉書鎖留言

邱議瑩個人臉書封鎖留言功能，網友轉而去粉絲頁留言。(邱議瑩粉絲頁)

公民1495行動聯盟臉書將邱議瑩過去踹破法務部長大門等事製圖諷刺。(公民1495行動聯盟)

邱議瑩個人臉書封鎖留言，留言數一度高達26000則。(邱議瑩臉書)

民進黨高雄立委邱議瑩不滿丈夫李永得被警察盤查，事後先護航指「警察勤務教育不足！」21日晚間更在個人臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」臉書持續被網友灌爆3天，上午留言數逼近2萬6千則，但邱議瑩持續不斷刪留言，方才更被網友發現關閉留言功能，憤怒的網民轉而到邱議瑩臉書粉絲頁留言，FB並出現「罷免邱議瑩」活動，已有近2500人參加。

日前鬧得沸沸揚揚的警察盤查案！客委會主委李永得在台北轉運站遇警察盤查，引爆一連串風波，李妻立委邱議瑩事後先護航指「警察勤務教育不足！」21日晚間更在臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」邱臉書留言板隨即湧入抗議聲浪，事隔3天網友仍持續湧入留言，上午一度達到2萬6千則，但這三天留言數也持續不斷被刪，目前則只剩2萬2千多則，網友曾統計若不刪留言，可能留言早就破5萬。

方才網友發現邱議瑩竟關閉臉書留言功能，憤怒的網友轉而跑去粉絲頁「登真-邱議瑩」留言，但粉絲頁留言無法PO圖，讓網友十分不滿。之前在邱議瑩個人臉書，網友們不斷將她過去踹破法務部部長門、失言罵在野黨立委「番仔」等行為製圖，貼在留言板狂酸。

粉絲頁「登真-邱議瑩」底下，網友留言「強烈建議登真伺服開放圖戰」、「不能貼圖???」、「說網友霸凌妳，妳踹門才是霸凌；妳打人巴掌才是霸凌；妳罵人“番仔”才是霸凌；妳罵“低級外省人”才是霸凌」、「邱議瑩把我封鎖了，來登真逛逛，大家好！」、「邱議瑩把我封鎖了，來登真逛逛，大家好！」、「封鎖一個我，還有千千萬萬個我」、「大家轉往Yungte Lee 踴躍發言」、「為什麼關留言霸凌酸民」、「當民意代表，當到關版的呀！」、「登真?我看妳去登天吧！」

(中時電子報)