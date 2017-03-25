警獨攀合歡東峰失蹤 搜救14天後暫中止

台中市政府警察局員警潘富萬獨自登山失去聯繫，歷經花蓮、南投、台中三地消防局及民間團體等上千民人力協尋，14天仍未能尋獲。（花蓮縣消防局提供）

搜救團隊14天以來早出晚歸的地毯式搜索。（花蓮縣消防局提供）

搜救團隊14天以來早出晚歸的地毯式搜索。（花蓮縣消防局提供）

經家屬同意公布警員潘富萬失蹤當日監視器拍下的特徵畫面。（花蓮縣消防局提供）

本月10日獨自攀登合歡東峰的台中市政府警察局員警潘富萬（59歲），直到當日晚間未能返家，家屬於隔日報案求助，歷經花蓮、南投、台中三地消防局、民間團體及軍方動員近千名協尋未果，今天忍痛宣布中止搜救決定，但若民眾有新的線索也歡迎提供，以重啟搜救行動。

搜救團隊14天以來早出晚歸的地毯式搜索，足跡遍及合歡東峰、合歡尖山、合歡主峰、小奇萊、黑水塘山屋、成功山屋、武嶺下方峭壁斷崖等地，然經過多日不斷救援均未發現潘姓員警蹤影。

花蓮縣消防局指出，因考量消防人力與救災能量仍應回歸服務大多數民眾救災與救護的需求，因此不得不做出中止搜救的決定，但若民眾有新的線索也歡迎提供，以重啟搜救行動。

經家屬同意公布警員潘富萬失蹤當日監視器拍下的特徵畫面：銀色四分之三罩安全帽、黃色兩截式雨衣、黑色手套、脖子圍白色毛巾、內穿襯衫或POLO衫及黑色外套（肩部有橘色線條）， 3月10日下午1點至6點之間在合歡東峰附近看過此特徵的民眾，則可向花蓮縣消防局聯繫：03-8462119分機3210。

(中時)