同門相爭 邱建富宣布角逐彰化縣長提名

彰化市長邱建富藉由臉書宣告，他將角逐下一屆的民進黨彰化縣長提名，邱建富強調，黨中央應在勝選考量下推出人選。

針對邱建富有意角逐彰化縣長提名，現任的彰化縣長魏明谷透過新聞處處長林德宇回應指出，目前全心全力放在縣政，至於提名機制尊重黨中央。

彰化市長邱建富已是第二任，無法再連任，彰化政壇對於邱建富卸任市長後的去向議論紛紛，有人指邱建富有意爭取下一屆的彰化縣立委選舉提名，也有人指出邱建富有意和現任的彰化縣長魏明谷爭取縣長寶座。

邱建富在臉書宣告，他將角逐下屆民進黨彰化縣長提名，而邱建富在接受地方有線電視採訪時強調，民進黨中央已經強調沒有所謂現任者優先的原則，以往的默契是如果現任者做的好、民調高，當然優先提名，他呼籲民進黨在2018的選舉中一定要贏。

邱建富表示，建議以協調的方式或是做對比式的民調決定人選，而他在擔任市長8年任內成績有目共睹，為市公所增加收入，而且地方勤進的聲音很大。

針對邱建富的宣告，現任的縣長魏明谷今天則透過縣府新聞處處長林德宇回應指出，尊重每個人的發言與決定，民進黨有黨的提名機制，黨員應該要遵守。魏縣長現在就是全心全力在縣政 ，至於提名就是遵照黨的機制。

林德宇說，民進黨四年前對連任縣市長的提名，就是授權黨主席提名現任的縣市長送中執會通過，本屆連任的縣市長張花冠、林聰賢、陳菊、賴清德均是由授權主席提名而連任成功。目前選對會提出的版本，就是跟四年前相同。1060325

(中央社)