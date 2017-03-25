川普促工作流回美 陸在墨西哥大展投資
中國工商銀行墨西哥子行總經理陳耀剛今天表示，美國總統川普推動迫使美國產業將就業機會帶回國，替在墨西哥的中國大陸公司開啟投資的康莊大道。
路透社報導，福特汽車（Ford Motor）1月取消在墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）16億美元的建廠計畫時，外界高度擔憂外國投資將受衝擊。
川普抱怨美國製造業者到墨西哥投資，讚譽福特汽車的決定是重大勝利，但福特則將此決定歸因於小汽車需求下滑。
陳耀剛說，美國產業的損失可成為中國大陸的收穫。
他在阿卡普爾科（Acapulco）渡假地一場銀行會議場邊受訪說：「如若干美國投資計畫未實現，那麼必須有人投資…如果中國公司認為那可獲利，他們將會投資。」
安徽江淮汽車集團、墨西哥巨人汽車公司（Giant Motors）和經銷商Chori公司2月說，他們將在中部希達哥州（Hidalgo）斥資超過2.1億美元投資擴建1座現有工廠，製造休旅車。（譯者：中央社羅苑韶）1060325
(中央社)
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