愛上老婆音樂才華 鍾萬學甜蜜圖文放閃

尋求連任的雅加達華裔省長鍾萬學近日在臉書上傳一張妻子在快捷巴士上演奏樂器的照片，直言老婆的音樂才華是讓自己愛上她的原因之一。（圖取自鍾萬學臉書）中央社記者周永捷雅加達傳真 106年3月25日

尋求連任的雅加達華裔省長鍾萬學近日在臉書上傳一張妻子在快捷巴士上演奏樂器的照片，並直言老婆的音樂才華是讓自己愛上她的原因之一。甜蜜圖文閃瞎許多網友。

鍾萬學在臉書上傳一張妻子薇洛妮卡．譚（Veronica Tan）在雅加達快捷巴士（Transjakarta）演奏大提琴的照片，引發網友熱議。

鍾萬學在照片po文中大方向老婆示愛，他說，「她演奏樂器的才華是讓我愛上她的理由之一。這張照片是我妻子參加NET TV節目時在雅加達快捷巴士上拍攝的」。

這段放閃圖文立即引來許多網友留言按讚。有網友說，「薇洛妮卡．譚真的太酷了」、「我戀愛」、「她太棒了」、「我愛鍾萬學和薇洛妮卡．譚」、「鍾萬學真浪漫、薇洛妮卡．譚真美」。

不過，鍾萬學上傳這張放閃照的主要目的還是要推銷自己在省長任內的政績。

鍾萬學在貼文中說，他很高興雅加達快捷巴士的設施越來越好，他會繼續努力，提升雅加達大眾運輸系統的品質。

薇洛妮卡．譚是出生在棉蘭（Medan）的華人，她和鍾萬學是在基督教教會裡相識、相戀。

薇洛妮卡．譚不只精通多項樂器，她的姣好面貌及優雅氣質也成為印尼媒體報導焦點。1060325

(中央社)