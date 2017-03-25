癌腫瘤長滿肚 陸女來台求醫燃生機
中國大陸貴州的46歲陳小姐因患子宮內膜惡性肉瘤，手術和化療都失敗，被當地醫師勸說放棄治療，她被姊姊接到台灣，自費接受新的治療方式，腫瘤明顯縮小，重燃一線生機。
陳小姐2年多來，治療一再失敗，惡性腫瘤擴散到腹膜腔、肺部，幾乎失去求生意志。嫁到台灣的姊姊不忍妹妹受苦，四處籌錢盼有醫師願救她一命，去年9月接妹妹來台，在探親期間自費接受治療，日前由於停留期限屆滿，返回大陸。
收治患者的新光醫院腫瘤治療科主任季匡華今天表示，第一次看到患者的時候，「滿肚子都是腫瘤」，估算很難活超過半年，但他們不放棄，決定先給予放療、免疫療法並合併熱療，今年2月再改用奈米電熱治療機搭配治療，7個多月來腫瘤只剩原本的約1/5。
曾照料患者的新光醫院護理師黃怡螢說，患者的姊姊平時從事的是粗重的殺豬工作，不僅得在半夜工作，收入也沒有很高，但還是努力籌錢，每次治療總能見到她的身影，姊妹之情令人動容。
季匡華指出，患者使用的是全台第一台奈米電熱治療機，把電流集中在局部腫瘤，間接改善腫瘤微環境，提升患者免疫力，與以往化療、放療常見的抑制免疫力副作用有互補功效。
季匡華強調，以往免疫療法療效只有20至30%，但搭配奈米電熱治療機卻能大大提高療效，該院至今收治6名患者使用免疫療法都無效，但使用奈米電熱治療機後其中3人腫瘤都有明顯縮小。
他表示，熱治療可適用多種癌症，但體內如有裝心臟節律器、金屬人工骨骼者，則不適合使用。1060325
(中央社)
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