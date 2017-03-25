被綁2天 菲船長獲救

我要評比

在被恐怖分子綁架2天之後，菲律賓1艘拖船的船長今天在菲國南部島嶼平安獲救。

菲律賓軍方表示，巴西蘭特攻隊士兵於今晨5時30分在巴西蘭省（Basilan）1座濱海小鎮，救出人質阿格克（Aurelio Agacac）。

阿格卡克是菲籍拖船Super Shuttle Tug 1的船長。23日中午，這艘船拖著巴拿馬籍貨船MV Super Shuttle Roro 9號途經席巴戈島（Sibago）時，遭搭乘2艘快艇的武裝分子襲擊，阿格克與1名船工被綁走。

席巴戈島是巴西蘭的一部分，而巴西蘭省是恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）活躍的地區。

在海上綁架事件發生後，巴西蘭特攻隊追擊阿布沙伊夫分子，擊斃1人，奪得1把M-16步槍及2艘機動船。

軍方並未透露阿格克獲救的過程，僅稱仍在全力尋找船工下落。1060325

(中央社)