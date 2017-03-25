金門科學尋寶記 大人小孩開心玩
金門縣政府教育處今（25）日在金城國中體育館舉辦1場別出心裁的「科學尋寶記」活動，吸引千餘位家長和小朋友參加，在充滿驚奇、有趣的8大關體驗中，提前共度知性、溫馨的兒童節。
這項以科學遊戲為主軸的親子活動，一早就吸引鄉親扶老攜幼來到，全場四處可見阿公、阿嬤和年輕的爸爸、媽媽帶著小朋友排隊闖關，一起開心走入科學的世界。
主辦單位精心安排8大單元，包括翻滾的顏色、會漂浮的石頭、會叫的叉子、我是神射手、奇妙的泡泡、電燈泡奇緣、3D筆體驗及海底總動員。小朋友走進五顏六色，洋溢感官刺激的遊戲，在現場工作人員指導下，解開為甚麼石頭會浮在水中的疑問，也在「打電話」遊戲裡，體驗聲音傳達的美妙。
一顆顆圓滾滾的乒乓球，在拋物線的力學遊戲中，變成小朋友手中的籃球，比賽誰能準確投中紙杯裡？擔任現場指導的家長們，也在一旁跟著擲準，大人、小孩玩在一起，個個都想當神射手。
縣府教育處為鼓勵這些小小科學家，還規畫「集點樂」單元，只要完成全部8關科學活動，即可獲得「磁性小迷宮」的精美兒童節禮物。
不少家長表示，這項親子科學活動讓大人、小孩在遊戲的過程中，自然建立討論和溝通的機制，更能培養小朋友觀察、理解和解決問題的能力，未來可考量由中、小學校自行設計主題和內容，讓「寓教於樂」的活動自然灌輸科學常識，甚至成為培育未來科學人才的搖籃。
(中時)
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