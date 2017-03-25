張靜推陪審制又出招 送玫瑰花反諷許宗力
台灣陪審團協會理事長張靜，日前投書媒體指法官收賄引發議論後向國司法官道歉後，今(25)日又出招，在司法改革國是會議第四分組召開參審制或陪審制公聽會前，帶著50朵紅玫瑰花，要在公聽會上獻給與會來賓及被輿論以「恐龍」汙名化多年的司法官們，表示沙漠真的有玫瑰，反諷司法院長許宗力「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」的說法意味明顯。
鼓吹陪審制的張靜，曾開記者會指出，司法院長許宗力無視陪審團制，更在私下場合說過「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」等語，他認為這擺明了開國是會議前，司法當局就反對陪審團制。他送玫瑰花，表示要藉此做為今日公聽會，即將「解除司法魔咒」的聖物。
張靜指出，台灣未來司法審判生態要採參審制還是陪審制，有重要的影響，今天採用這種軟性的訴求，是考量兩邊為了一個司法審判理念之爭，未必要這樣拔刀相見，他從未否認陪審制有缺點，同樣參審制也有其缺點和優點，法官也有優缺點，希望透過今天這場公聽會，讓社會大眾更了解兩者間的優劣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。