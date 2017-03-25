張靜推陪審制又出招 送玫瑰花反諷許宗力

鼓吹陪審制的張靜又出招，要送司改國是會議第四分組會議來賓玫瑰，反諷意味明顯。（王己由攝）

台灣陪審團協會理事長張靜，日前投書媒體指法官收賄引發議論後向國司法官道歉後，今(25)日又出招，在司法改革國是會議第四分組召開參審制或陪審制公聽會前，帶著50朵紅玫瑰花，要在公聽會上獻給與會來賓及被輿論以「恐龍」汙名化多年的司法官們，表示沙漠真的有玫瑰，反諷司法院長許宗力「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」的說法意味明顯。

鼓吹陪審制的張靜，曾開記者會指出，司法院長許宗力無視陪審團制，更在私下場合說過「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」等語，他認為這擺明了開國是會議前，司法當局就反對陪審團制。他送玫瑰花，表示要藉此做為今日公聽會，即將「解除司法魔咒」的聖物。

張靜指出，台灣未來司法審判生態要採參審制還是陪審制，有重要的影響，今天採用這種軟性的訴求，是考量兩邊為了一個司法審判理念之爭，未必要這樣拔刀相見，他從未否認陪審制有缺點，同樣參審制也有其缺點和優點，法官也有優缺點，希望透過今天這場公聽會，讓社會大眾更了解兩者間的優劣。

(中時)