《時來運轉》旅外六將助陣 亞足資格賽首戰土庫曼
2019亞洲盃最終輪資格賽本周末開踢，分到E組的中華男足26日晚間6時，將於台北田徑場首戰世界排名144的土庫曼。中華隊此番找回西班牙混血後衛殷亞吉與「台灣女婿」朱恩樂，加上「足球一哥」陳柏良共6名旅外助陣，盼以近期最佳陣容在主場開出紅盤，力拚分組前2的會內賽24強門票。
中華隊去年在最終附加賽兩回合總比分4比2擊敗東帝汶，搶下這次最終輪資格賽門票。由於晉級到2018世足亞洲區資格賽第3輪的12支強權，也取得後年亞洲盃會內賽門票，角逐亞洲盃最終資格賽的24隊位處亞洲中段，實力接近的多。
中華隊目前世界排名159，去年雖然兩度經歷易帥衝擊，所幸去年底於香港東亞盃複賽，日籍教頭黑田和生仍在他上任後的首項國際賽擊敗關島。
而在最終輪資格賽開踢前，中華男足赴越南移訓10天，22日與越南進行國際友誼賽，儘管旅外僅有殷亞吉、吳俊青助陣，仍靠後衛李品賢進球，於客場1比1戰平越南，賺進世界排名積分。
土庫曼在此前的世足亞洲區第2輪資格賽，以4勝1和3負拿下D組第3，也取得亞洲盃最終輪資格賽門票。進一步分析，土庫曼在主場拿下3勝，客場卻僅於印度取得1勝，連作客關島也以0比1吞敗，中華隊在台北不是沒有機會。
兩隊自2001年在世足資格賽首次碰頭以來，國際賽3度遭遇都由土庫曼獲勝，中華隊甚至還沒進過球。不過上次對決已是7年前的亞洲挑戰盃資格賽，當時中華隊還沒有這麼多的旅外好手，這次則有6人助陣。
天氣也可能對中華隊有利，土庫曼位處亞洲大陸的中心處，屬於典型的溫帶大陸性氣候，也是世界上最乾旱的地區之一。台北從25日凌晨開始降下綿綿細雨，濕冷天氣也有機會幫中華隊一把，贏得本次資格賽與歷史性的對戰首勝。
(中時電子報)
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