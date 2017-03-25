柯文哲赴馬泰印考察 推穆斯林觀光市場
台北市秘書處今天說，市長柯文哲26日至4月2日將率領市府團隊，赴馬來西亞、泰國、印度市政考察，希望推動穆斯林、泰國、印度來台觀光市場，並宣傳2017台北世大運。
柯文哲赴「馬泰印」考察行程，其中26日、27日停留馬來西亞吉隆坡、28日在泰國曼谷、29日前往印度德里，預計4月2日凌晨返抵國門。
秘書處說，陪同柯文哲出訪有副市長林欽榮、觀光傳播局局長簡余晏、產業發展局局長林崇傑、社會局局長許立民、文化局局長鍾永豐、資訊局局長李維斌。
議員有王威中、徐世勳與應曉薇等三人代表議會一同出訪，經貿訪問代表團部分也將有十多位相關產業界人士共同參與。
市府發言人劉奕霆表示，柯文哲此行除造訪吉隆坡、曼谷及德里等城市外，也希望拓展觀光市場，並針對東南亞地區的產業發展深入探訪與互動，希望帶回寶貴經驗，協助未來市政建設的規劃與推展。
他指出，市府將分別在吉隆坡、曼谷及德里舉辦共三場的台北觀光之夜，推展台北觀光特色、美食伴手禮、創意體驗及台北觀光景點；也會舉辦二場「Fun Taipei」台北旅遊發布會。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。