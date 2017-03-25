柯文哲赴馬泰印考察 推穆斯林觀光市場

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台北市秘書處今天說，市長柯文哲26日至4月2日將率領市府團隊，赴馬來西亞、泰國、印度市政考察，希望推動穆斯林、泰國、印度來台觀光市場，並宣傳2017台北世大運。

柯文哲赴「馬泰印」考察行程，其中26日、27日停留馬來西亞吉隆坡、28日在泰國曼谷、29日前往印度德里，預計4月2日凌晨返抵國門。

秘書處說，陪同柯文哲出訪有副市長林欽榮、觀光傳播局局長簡余晏、產業發展局局長林崇傑、社會局局長許立民、文化局局長鍾永豐、資訊局局長李維斌。

議員有王威中、徐世勳與應曉薇等三人代表議會一同出訪，經貿訪問代表團部分也將有十多位相關產業界人士共同參與。

市府發言人劉奕霆表示，柯文哲此行除造訪吉隆坡、曼谷及德里等城市外，也希望拓展觀光市場，並針對東南亞地區的產業發展深入探訪與互動，希望帶回寶貴經驗，協助未來市政建設的規劃與推展。

他指出，市府將分別在吉隆坡、曼谷及德里舉辦共三場的台北觀光之夜，推展台北觀光特色、美食伴手禮、創意體驗及台北觀光景點；也會舉辦二場「Fun Taipei」台北旅遊發布會。1060325

(中央社)