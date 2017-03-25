陳水扁未報備捻香 中監將了解是否違規

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法務部矯正署台中監獄副典獄長林順斌今天表示，中監事前不知前總統陳水扁為老友上香致哀，將先了解這活動是否為超出日常生活所必需，才有後續動作。

民主進步黨大老、前總統府國策顧問何春木13日過世，陳水扁昨天下午搭高鐵到台中市，前往何春木靈前上香致意。

林順斌下午受訪表示，依規定只要是超出日常生活所必需，就須事先向中監申請、報備，但這活動中監事前不知，會先了解這活動是否在日常生活必需範圍內，才有後續動作。

他說，如果在生活必需範圍內，當然就沒問題。

至於日常生活必需範圍，林順斌說，這其實每人都有不同看法，以之前曾發生過的例子，陳水扁方面與外界看法都有不同，但既然現在有捻香事件，中監站在行政中立立場，會了解相關情況，才有後續動作。1060325

(中央社)