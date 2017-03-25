駕山貓整地 駕駛連人帶車摔落河床不治

嘉義縣溪口鄉游西村潭肚寮堤防邊農路，今25日中午傳出有工人駕駛山貓跌落河床，消防人員獲報前往，並派出潛水員到約1米深的溪中搶救被壓在山貓下的駕駛，經過20多分鐘搶救，將65歲工人救出，但已明顯死亡，在家屬同意下，並未將死者送醫，目前已由警方接手調查，初步了解，死者應該是受雇替人整地，但不知為何會連人帶車跌落。

(中時)